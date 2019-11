Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala din Belarus a publicat lista parlamentarilor alesi la scrutinul de duminica, iar toti provin din partide si organizatii care sustin puterea. Principalii lideri contestatari ai puterii si singurii doi parlamentari de opozitie actuali au fost exclusi din aceasta cursa electorala. 'Alegerile…

- Cetațenii Belarusului sunt așteptați duminica la urne pentru alegerea membrilor Parlamentului, scrutinul fiind considerat de analiști drept un barometru al puterii președintelui Aleksandr Lukașenko, care conduce fosta republica sovietica de un sfert de secol, relateaza agenția DPA, citata de Mediafax.Membrii…

- ''S-a dovedit ca acest tratat a fost cel mai important pilon al stabilitatii strategice. Avem nevoie de tratative astfel incat distrugerea lui sa nu sporeasca amenintarea razboiului'', a declarat Gorbaciov, acum in varsta de 88 de ani, pentru cotidianul Izvestia, la doua luni dupa incetarea aplicarii…

- Vladimir Putin a vorbit in cadrul unui interviu acordat posturilor arabe inaintea primei sale vizite in Arabia Saudita despre o posibila „cursa a armelor” și despre modul in care Alianța Nord-Atlantica reprezinta o amenințare pentru Rusia. Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia are armament capabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin a raspuns in gluma miercuri la o intrebare a corespondentului NBC, Keir Simmons, daca Moscova ar putea sa intervina in campania prezidentiala din SUA in 2020, potrivit TASS si Izvestia. 'Va spun in secret: da, o vom face neaparat', a spus in gluma Putin, vorbind…

- Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu mari presiuni de a folosi din fondul de rezerva creat de Moscova pentru a izola bugetul public de volatilitatea prețului petrolului Suma se ridica la cateva zeci de miliarde de dolari și ar urma sa fie cheltuita pentru a sprijini relansarea economica a…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times. Președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters. Pentagonul…