Alegerile locale se pot desfăşura, consideră premierul Ludovic Orban Premierul Ludovic Orban considera ca alegerile locale, programate pe 27 septembrie, se pot desfașura chiar și in condițiile actualei crize sanitare. El a explicat ca totul depinde de modul in care vor fi organizate. „Si alte tari au organizat alegeri. Va dau exemplu: Polonia, Croația. In urma organizarii alegerilor nu au rezultat efecte negative asupra sanatații. Sigur, depinde și alegerile cum le organizezi, cum stabilește regulile de campanie, astfel incat sa nu faci adunari publice, sa nu existe riscul… Daca toți candidații poarta masca in interacțiunea cu oamenii, riscul este redus. Organizarea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

