- "Putem sa decidem si prin ordonanta de urgenta pentru ca este o situatie de urgenta situatia creata de aceasta epidemie si suntem pregatiti sa adoptam o OUG in acest sens (n.r. - pentru prelungirea mandatelor actualilor alesi locali)", a declarat Ludovic Orban, conform Agerpres. Intrebat daca…

- Autoritatea Electorala Permanenta propune prelungirea mandatelor actualilor alesi locali si organizarea alegerilor locale in sase luni de la incetarea starii de urgenta. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti, inaintea sedintei de Guvern, ca cea mai probabila data pentru alegerile locale este 28 iunie si ca PSD a aratat din nou ca nu intelege democratia, lipsind de la discutii.

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni, in urma discutiei premierului interimar, Ludovic Orban, cu reprezentantii partidelor, ca s-a agreat, de principiu, data de 28 iunie, pentru organizarea scrutinului pentru alegerea primarilor, dar ca totul depinde de evolutia crizei coronavirusului. Exista…

- Criza provocata de coronavirus și masurile luate de Guvern pun in discuție oportunitatea de a organizare alegeri locale in luna iunie. In Codul Administrativ exista o portița, iar alegerile ar putea fi amanate printr-o lege organica a Parlamentului.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul:…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, a declarat, vineri seara, in timpul lansarii candidatului la Primaria Targu Mures, ca isi doreste ca formatiunea sa sa faca "o figura frumoasa" in alegerile locale si ca tinta PMP este sa devina al treilea partid ca numar de alesi locali, iar…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

