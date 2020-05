Alegerile locale între două valuri de pandemie. Ludovic Orban: „În această fereastră de oportunitate să putem organiza alegeri” „Dupa evaluarile facute de epidemiologi, cel mai probabil in lunile iulie-august vom avea o reducere foarte mare a numarului de cazuri, sigur, daca respectam toate masurile și regulile pe care noi le-am instituit și vad ca romanii sunt seriosi, romanii respecta regulile, dovada cea mai buna este faptul ca a scazut numarul de imbolnaviri, sub 200, și vad ca deja avem trei sau patru zile, sub 200 de persoane care s-au o imbolnavit zilnic. Pentru a putea face o campanie, ai nevoie ca nivelul epidemiei sa fie foarte scazut, numarul de persoane care sunt infectate, și de o perioada de timp in care… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

