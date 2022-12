Alegerile locale din decembrie din nordul Kosovo au fost amânate pentru aprilie Alegerile locale programate initial pentru 18-25 decembrie in nordul Kosovo au fost amanate pentru aprilie din cauza tensiunilor etnice in crestere, informeaza dpa. Amanarea alegerilor a fost anuntata sambata de presedintele kosovar Vjosa Osmani, dupa consultari cu partidele politice la Pristina. Data exacta la care vor avea loc alegerile va fi anuntata mai tarziu, a adaugat Osmani. Ostilitatile au fost declansate de anuntul Pristinei de a organiza alegeri anticipate in patru comune populate majoritar de sarbi in nordul Kosovo. Sarbii din nord resping autoritatea Pristinei si independenta Kosovo… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

