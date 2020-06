Alegerile locale ar putea avea loc pe 27 septembrie. Ludovic Orban, de acord cu propunerea liderului PMP

Stiri pe aceeasi tema

- IN AER… Curtea Constitutionala a declarat, miercuri, neconstitutionala Ordonanta de Urgenta a Guvernului referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale. In acelasi timp, CCR a respins si proiectul de lege adoptat de Parlament privind mandatul administratiei publice…

- Vicepremierul Raluca Turcan a spus, pentru MEDIAFAX, ca decizia de miercuri a CCR, in urma careia mandatele aleșilor locali nu mai pot fi prelungite, „este o nebunie”, aceasta punand in pericol funcționarea statului roman. „Decizia de azi a CCR este o nebunie! Pentru a doua oara, in mai puțin de o luna,…

- Marcel Ciolacu a declarat, ca reacție decizia CCR ca prelungirea mandatele alesilor locali prin OUG este neconstituționala, ca ”incompetența și fuga continua dupa procente a PNL arunca in haos administrația publica”, afirmand ca Parlamentul va corecta situația. ”Incompetența și fuga continua dupa procente…

- Parlamentul nu poate stabili data alegerilor locale. CCR a decis si ca Ordonanta de urgenta de prelungire a mandatelor primarilor este neconstitutionala. Curtea Constitutionala a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanta de urgenta prin care au fost prelungite mandatele alesilor locali este…

- Curtea Constituționala (CCR) a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanța de urgența prin care au fost prelungite mandatele aleșilor locali, precum și legea PSD-ALDE-Pro Romania prin care Parlamentul și-a arogat atribuția de a stabili data alegerilor locale, sunt neconstituționale. CCR a…

- "Astazi am avut o discuție cu toți liderii forțelor politice parlamentare care au raspuns APELULUI pe care l-am facut zilele trecute. Și astazi, PNL a fost singurul partid care a refuzat orice forma de dialog pe tema situației actuale in care se afla Romania din cauza crizei sanitare și economice.…

- Guvernul discuta o ordonanta de urgenta care prevede amanarea alegerilor locale. Mandatele aleșilor locali vor fi prelungite. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca alegerile locale vor fi amanate, urmand ca data la care va fi organizat scrutinul sa fie stabilita ulterior. Trei institutii – AEP, impreuna…

- PSD, PRO Romania, UDMR și ALDE au depus la Parlament, pe 3 martie, un proiect de lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenta. Liderii acestor partide susțin ca „daca Guvernul nu are curaj sa adopte o masura clara si ferma…