- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…

- Cearta ca la… ușa partidului in interiorul PNL! Deputatul liberal de Timis Claudiu Chira spune ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. ”Incredibil…

- Viceprimarul municipiului Timisoara, liberalul Cosmin Tabara, unul dintre candidatii la functia de presedinte al PNL Timisoara, a reactionat in urma scandalului iscat la conferinta municipala de alegeri, el afirmand ca partidul avea nevoie de unitate, mai ales dupa ”infrangerea usturatoare” de la…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, sambata, ca Biroul Politic Judetean (BPJ) al formatiunii va analiza saptamana viitoare eventuale excluderi din partid a anumitor membri, care au avut “un comportament neadecvat” la alegerile pentru conducerea Organizatiei Timisoara. De asemenea,…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, sambata, dupa ce a suspendat lucrarile Conferintei de alegeri a presedintelui PNL Timisoara unde a avut loc un scandal, ca declaratii recente ale presedintelui Ludovic Orban ii lasa impresia ca acesta gireaza persoanele care actioneaza nestatutar…

- Alegerile organizate sambata pentru alegerea presedintelui Organizatiei PNL Timisoara au fost suspendate de presedintele filialei PNL Timis, Alin Nica, dupa ce sustinatorii celor doi candidati, Cosmin Tabara si Raul Ambrus, s-au certat. Cea mai mare nemultumire a sustinatorilor lui Ambrus a fost aceea…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a decis pe cine va susține in cursa pentru șefia filialei timișorene a partidului. Mai mult, el a facut deja public numele celui pentru care a optat: Cosmin Tabara. Ceea ce nu constituie o surpriza. Competiția e buna, dar eu am decis pe cine voi susține in alegerile…