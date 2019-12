Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au deschis joi dimineata in Regatul Unit pentru alegerile generale anticipate, cruciale pentru iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), promisa de premierul aflat la sfarsit de mandat Boris Johnson, informeaza AFP. Liderul conservatorilor spera sa obtina o majoritate neta…

- Scrutinul parlamentar anticipat din Marea Britanie, relevant pentru procedura Brexit, risca sa genereze un nou impas politic la Londra, in conditiile in care Partidul Conservator, al premierului Boris Johnson, ar putea sa nu obtina majoritatea parlamentara necesara, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson e creditat cu obținerea unei majoritați comfortabile de 68 de mandate în Parlament la alegerile legislative din 12 decembrie, datorita unui avans semnificativ înregistrat în fiefurile tradiționale ale opoziției laburiste, conform unui…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile populatiei - servicii medicale, politie, nivel de trai, mediu'', a scris miercuri pe Twitter premierul conservator Boris Johnson, dupa ce in ajun parlamentul de la Londra a sustinut cererea lui de organizare a alegerilor anticipate pe 12…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anuntata de premierul Boris Johnson pentru 31 octombrie, creeaza mari incertitudini pentru Regatul Unit si UE, dar si pentru viitorul cetatenilor europeni aflati in UK, intre care sute de mii de romani.

- Uniunea Europeana are 'intrebari' cu privire la planul pentru Brexit al premierului britanic Boris Johnson si considera ca Regatul Unit este cel care trebuie sa raspunda acestor 'puncte problematice', a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, transmite AFP potrivit Agerpres. 'Asa…

- Mai multe caricaturi cu Boris Johnson in pielea personajului Hulk au aparut pe Twitter dupa ce premierul britanic a anuntat sambata, ca facut „progrese uriase” pentru a se ajunge la un acord privind Brexit-ul intre Uniunea Europeana si Regatul Unit.