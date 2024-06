Stiri pe aceeasi tema

- Agravarea ingrijorarilor politice in Europa este posibil sa puna noi presiuni asupra monedei euro, dupa ce la alegerile pentru Parlamentul European liderii din Franta si Germania au suferit pierderi, sustin analistii intervievati de Bloomberg, scrie agerpres.ro .

- Agravarea ingrijorarilor politice in Europa este posibil sa puna noi presiuni asupra monedei euro, dupa ce la alegerile pentru Parlamentul European liderii din Franta si Germania au suferit pierderi, sustin analistii intervievati de Bloomberg. Moneda unica s-a depreciat luni cu 0,5%, pana la un curs…

- Moneda unica europeana s-a depreciat luni cu 0,5%, pana la un curs de 1,0751 dolari, cel mai scazut nivel din ultima luna, dupa ce Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz au fost devansati de partidele de extrema dreapta la alegerile europarlamentare de duminica, iar președintele Franței a…

- Agravarea ingrijorarilor politice in Europa este posibil sa puna noi presiuni asupra monedei euro, dupa ce la alegerile pentru Parlamentul European liderii din Franta si Germania au suferit pierderi, sustin analistii intervievati de Bloomberg.

- Agravarea ingrijorarilor politice in Europa este posibil sa puna noi presiuni asupra monedei euro, dupa ce la alegerile pentru Parlamentul European liderii din Franta si Germania au suferit pierderi.

- Anul trecut, 44% din investitiile directe chinezesti in Europa au venit in Ungaria – reiese dintr-un studiu publicat joi de Mercator Institute for China Studies (Merics), cu sediul la Berlin, si de Rhodium Group. Ungaria a primit astfel mai multe investitii chineze decat cele mai mari trei economii…

- Conform estimarilor naționale, se așteapta ca la data alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc intre 6-9 iunie, cel mai mare numar de alegatori eligibili sa fie in Germania (64.9 milioane de persoane), Franța (49.7 milioane) și Italia (47 milioane). In schimb, cele mai scazute numere sunt…

- Conform estimarilor naționale, se așteapta ca la data alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc intre 6-9 iunie, cel mai mare numar de alegatori eligibili sa fie in Germania (64.9 milioane de persoane), Franța (49.7 milioane) și Italia (47 milioane). In schimb, cele mai scazute numere sunt…