- Alianta de guvernamant Fidesz – Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria, in conditiile in care a obtinut 49,51% dintre voturi dupa numararea a 69,14% dintre circumscriptiile electorale, a anuntat luni Biroul Electoral National, relateaza agentia MTI, potrivit…

- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor…

- Alianta de guvernare Fidesz (conservator) - KDNP (crestin-democrat) este creditata cu primul loc in alegerile legislative de duminica in Ungaria, cu un scor de 43%, care i-ar aduce intre 112 si 123 de mandate din cele 199 ale viitorului parlament de la Budapesta, conform unei recente prognoze preelectorale…

- In preajma alegerilor parlamentare din Ungaria, partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, amintește de problema fundamentala pe care votanții trebuie sa o aiba in minte, atunci cand se afla in fața urnei: migrația. Aceasta chestiune a ținut capul de afiș in Ungaria in ultimii ani, iar ministrul…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…