- Cei doi candidați ramași in cursa pentru alegerile prezidențiale din Turcia, actualul președinte, Recep Tayyip Erdogan, și rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, le-au cerut cetațenilor, in ultimele discursuri din campanie, sa mearga la vot la al doilea tur de scrutin, care are loc duminica, 28 mai, relateaza…

- Prezența la alegerile prezidențiale și parlamentare de duminica, din Turcia, a fost de 89%. Dupa numararea a 99,38% din voturi, președintele in funcție Recep Erdogan a obținut 49,42%, in timp ce contracandidatul sau, Kemal Kilicdaroglu, a obținut 44,95%, conform agenției de stat Anadolu.

- Dupa numararea a 98,48% din buletinele de vot, presedintele in functie Recep Erdogan a obtinut 49,34% din sufragii, iar candidatul aliantei opozitiei, Kemal Kilicdaroglu, are scorul de 45%, relateaza agenția Anadolu, potrivit b1tv.ro. Daca niciunul dintre candidati nu obtine jumatate din voturi, Turcia…

- Actualul președinte turc, Recep Tayyip Erdogan, dar si contracandidatul sau, Kemal Kilicdaroglu, le-au transmis sustinatorilor lor mesaje pe Twitter, dupa inchiderea sectiilor de votare, cerandu-le sa fie vigilenti si sa protejeze rezultatul votului, scrie news.ro.Erdogan: "Este timpul sa protejam cu…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans clar pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan. UPDATE Dupa numararea a 40 la suta din voturi, Erdogan a obținut 52,70 la suta, Kilicdaroglu – 41,39 la suta. UPDATE S-au numarat peste…

- Primele rezultate ale numararii votului din cursa pentru alegerile prezidentiale din Turcia arata un avans considerabil pentru presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, care conduce tara de 20 de ani, in timp ce contracandidatul sau este creditat cu mult mai putine voturi, desi se anunta o cursa…

- In ajunul alegerilor decisive pentru Turcia, presedintele Recep Tayyip Erdogan, care isi simte pozitia mai amenintata ca niciodata, si-a mobilizat sambata sustinatorii din Istanbul cu o rugaciune finala la Hagia Sofia, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a adus un omagiu la Ankara

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost prezent sambata, 29 aprilie, la un eveniment, la Istanbul, relateaza AFP, citata de News.ro. In ultimele zile, liderul de la Ankara s-a confruntat cu o gastroenterita din cauza careia și-a intrerupt campania pentru alegerile care vor avea loc pe 14…