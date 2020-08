Stiri pe aceeasi tema

- William Evanina, director al National Counterintelligence and Security Center, a avertizat intr-un comunicat ca tari precum China, Rusia si Iran cauta sa influenteze alegerile prezidentiale din SUA de anul acesta, scrie BBC.

- China ar prefera ca Donald Trump sa nu fie reales in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si si-a ''intensificat eforturile de influenta'' inainte de alegeri, au apreciat vineri serviciile de informatii americane, relateaza AFP.Iranul incearca, de asemenea, sa-l ''slabeasca pe presedintele…

- In ultimele saptamani, agentiile de informatii au analizat date clasificate referitoare la eforturile Arabiei Saudite de a dezvolta, in colaborare cu China, capacitati industriale pentru a produce combustibil nuclear.

- Uniunea Europeana a sanctionat - pentru prima oara - sase persoane si trei entitati responsabile sau implicate in mai multe atacuri cibernetice organizate din Rusia si China - si anume serviciul militar rus de informatii GRU, o intreprindere chineza, o societate nord-coreeana cu legaturi cu un grup…

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si Securitate (NCSC), potrivit site-ului de stiri Axios.com, citat de Mediafax.

- China, Rusia si Iranul prezinta cele mai mari riscuri de influentare a rezultatului scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, avertizeaza Centrul american pentru Contrainformatii si...

- Rusia si China incearca sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, afirma Joseph Biden, potentialul candidat democrat la functia de presedinte."Stiam dinainte, iar acum va pot garanta ca stiu, intrucat am inceput sa primesc din nou rapoarte…

- "Faligot are o cunoaștere enciclopedica a istoriei agențiilor de spionaj din China". Cam tot ce vreți sa știți despre aceste servicii.Cam toata lumea a fost/este fascinata și a dorit sa cunoasca cum au aparut și cum sunt organizate serviciile secrete celebre - americane, britanice, israeliene,…