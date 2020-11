Alegerile din Moldova au început cu cutremure în Vrancea CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. In aceasta noapte, cu cateva ore inainte de deschiderea secțiilor de votare in Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale 2020, s-au produs doua cutremure in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 02:36:33 (ora locala a Romaniei). Este vorba de un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 144 km. „Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti, 107km S de Bacau, 119km V de Galati, 119km V de… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

