A doua economie a Americii Latine se prezinta la urne duminica, pentru a-si alege viitorul presedinte si un nou congres, intr-un moment al deziluziilor ample fata de coruptia, saracia si violenta scapate de sub control, care au facut cel putin 200.000 de morti din 2007 incoace. Favoritul in cursa electorala este un politician de stanga de 64 de ani pe nume Andres Manuel Lopez Obrador, potrivit The Guardian , citat de Rador.