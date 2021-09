Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru cel de-al 20-lea Bundestag german au inceput de la 8:00 dimineața. In jur de 60,4 milioane de alegatori eligibili au fost chemați sa iși voteze preferații. Secțiile de votare sunt deschise pana la ora 18:00.

- Lideri locali ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din localitatea Limbach-Alstadt, care este situata in landul german Saarland, au decis sa nu foloseasca afisele electorale cu imaginea politicianului Armin Laschet, candidatul pe care conservatorii germani il doresc ca sa-i succeada Angelei Merkel in…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca mai sunt doar 15 kilometri de construit pâna la finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care va transporta gaze naturale din Rusia în Germania, relateaza Reuters. Putin, care a vorbit la o conferința de presa dupa discuțiile cu Angela Merkel în…

- O femeie din Germania a avut in poșeta saptamini la rind un bilet ciștigator la loterie, insa nu și-a dat seama nicio clipa in tot acest interval ca era mai bogata cu aproape 33 de milioane de euro. Femeia de 45 de ani, din Franconia Inferioara, Bavaria, a fost ciștigatoarea marelui premiu din 9 iunie,…

- Modelele de inalta rezoluție pe calculator sugereaza ca furtunile lente ar putea deveni de 14 ori mai frecvente pana la sfarșitul secolului, in scenariul cel mai grav posibil. E important pentru ca, cu cat o furtuna se mișca mai incet, cu atat cade mai multa ploaie pe o zona mica și devine mai mare…

- Arena EVZ Play de joi a dat informatii de ultima ora despre modul cum s-au furat alegerile de la Sectorul 1. Robert Turcescu și invitații sai au anunțat cifrele exacte pe care Mirel Curea le-a aflat asa cum apar scrise in dosarul procurorilor care investigheaza acest caz de frauda electorala.…

- Pe lista elaborata Partidul „ȘOR”, care a fost aprobata de CEC, se regasesc 101 candidați. Iata cine aspira la fotoliul de deputat. Lista candidaților Partidului „ȘOR” la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie Ilan Șor Marina Tauber Denis Ulanov Petru Jardan Reghina Apostolova Vadim…

- Oferta electorala este foarte variata – 23 de concurenți electorali: 20 de partide politice, doua blocuri electorale și un candidat independent. Sondajele de opinie, realizate in ultima jumatate de an, ofera insa șanse doar pentru 3 partide – aceleași care au fost la guvernare in ultimii ani. Daca…