Stiri pe aceeasi tema

- Franța a scapat de pericolul de a avea primul guvern de extrema dreapta dupa Al Doilea Razboi Mondial: partidul Rassemblent National/Adunarea Naționala (RN) al extremistei Marine Le Pen, care se afla pe primul loc dupa turul 1 de scrutin al alegerilor legislative anticipate, s-a clasat abia pe locul…

- Avem aici o veste buna! Extrema dreapta din Franța incaseaza o palma grea peste ceafa in turul doi al anticipatelor. Alianța stangii din Franța a caștigat alegerile legislative anticipate, conform primelor estimari. Noul Front Popular a invins blocul centrist al președintelui Emmanuel Macron și a impins…

- Alianta de stanga Noul Front Popular se afla in frunte in turul al doilea al alegerilor legislative din Franta, in fata coalitiei presedintelui Emmanuel Macron si a extremei drepte, niciunul dintre aceste trei blocuri neobtinand majoritatea absoluta in Adunare.

- Partidul Adunarea Naționala (RN) a dominat primul tur de scrutin, constata Le Monde și adauga ca președintele Emmanuel Macron a facut apel la o ampla coalizare democrata și republicana in fața extremei drepte. Alegerile din Franța risca sa torpileze ordinea globala, avertizeaza Politico.

- Alegatorii francezi decid viitorul Franței, pe 30 iunie și pe 7 iulie, in scrutinul legislativ anticipat convocat de președintele Emmanuel Macron. Cu rezultate ce vor avea consecințe pe intreg mapamondul, alegerile din Franța au atras intreaga atenție. Extrema dreapta și stanga radicala incearca sa…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala și partidul de extrema stanga Noul Front Popular, ambele favorite in alegerile parlamentare, risca sa aduca un razboi civil in Franța, relateaza The Guardian.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat ‘ingrijorat’ de rezultatul cu care s-ar putea incheia viitoarele alegeri parlamentare anticipate din Franta, un partener important in Uniunea Europeana, transmite dpa. ‘Sunt ingrijorat de alegerile din Franta’, a afirmat politicianul social-democrat, intr-un…

- Reforma prin care varsta pensionarii a crescut la 64 de ani ”va fi abrogata in toamna”, in cazul unei victorii a Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), anunta luni deputatul in exercitiu Jean-Philippe Tanguy. Este o lovitura pentru politica lui Emmanuel Macron, care a impus creșterea…