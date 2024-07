Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții din orașul Lyon, in estul Franței, iau masuri suplimentare de securitate de teama unei manifestații violente așteptate duminica seara, dupa inchiderea secțiilor de votare.Conform publicației locale LyonMag, comercianții din oraș, mai ales din centru, se baricadeaza la propriu pentru a evita…

- Duminica, francezii sunt chemati la urne pentru a vota noul Parlament. Alegerile anticipate au loc in urma deciziei presedintelui Emmanuel Macron de a dizolva Parlamentul dupa anuntarea rezultatelor bune pentru extrema dreapta la alegerile europene din 9

- Scrutinul legislativ anticipat convocat de președintele Emmanuel Macron ar putea fi cel mai distructiv vot de dupa al Doilea Razboi Mondial, și nu doar pentru Franța, ci și pentru Uniunea Europeana

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat ‘ingrijorat’ de rezultatul cu care s-ar putea incheia viitoarele alegeri parlamentare anticipate din Franta, un partener important in Uniunea Europeana, transmite dpa. ‘Sunt ingrijorat de alegerile din Franta’, a afirmat politicianul social-democrat, intr-un…

- Reforma prin care varsta pensionarii a crescut la 64 de ani ”va fi abrogata in toamna”, in cazul unei victorii a Partidului Rassemblement national (RN, extrema dreapta), anunta luni deputatul in exercitiu Jean-Philippe Tanguy. Este o lovitura pentru politica lui Emmanuel Macron, care a impus creșterea…

- Agravarea ingrijorarilor politice in Europa este posibil sa puna noi presiuni asupra monedei euro, dupa ce la alegerile pentru Parlamentul European liderii din Franta si Germania au suferit pierderi, sustin analistii intervievati de Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Alegerile reprezinta un risc uriaș pentru democrația din Franța, afirma Mireille Clapot, care a fost, pana la dizolvarea parlamentului de catre președintele Macron, deputat in Adunarea Franței din partea partidului Renașterea al președintelui Macron.

- Partidele de centru-dreapta și de extrema-dreapta au fost pe primul loc la alegerile europene de duminica, 9 iunie, in cele mai populate națiuni ale UE: Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia, scrie Politico.eu.