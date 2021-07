Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 iunie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.282 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba2126520,172.Arad2366320,13.Argeș2743340,124.Bacau2605810,035.Bihor2928120,096.Bistrița-Nasaud1187210,047.Botoșani1417720,078.Brașov4367620,069.Braila1329300,0710.Buzau1258100,0311.Caraș-Severin1147800,0912.Calarași1005820,0613.Cluj5755010,114.Constanța4294900,0615.Covasna855500,116.Dambovița2249800,0617.Dolj2665010,0718.Galați2763820,0619.Giurgiu1101910,0520.Gorj920920,0121.Harghita828310,0622.Hunedoara2286400,0123.Ialomița1078910,0824.Iași4239700,0525.Ilfov4509610,126.Maramureș2039500,0727.Mehedinți833710,0428.Mureș2396310,0829.Neamț1896420,0830.Olt1461100,0531.Prahova3536590,1632.Satu…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba21168100,702.Arad2358940,283.Argeș27286140,424.Bacau2600370,165.Bihor2916190,486.Bistrița-Nasaud1185130,297.Botoșani1412930,248.Brașov43585160,449.Braila1325070,3010.Buzau1254230,2911.Caraș-Severin1141470,5712.Calarași1002930,2413.Cluj5739750,6114.Constanța4285250,3315.Covasna852230,4716.Dambovița2243460,2317.Dolj2656190,2318.Galați27544110,3019.Giurgiu1099110,2320.Gorj919910,1121.Harghita8251100,2422.Hunedoara2284090,3123.Ialomița1074360,2224.Iași42302120,2525.Ilfov45006140,4726.Maramureș2034120,2027.Mehedinți831430,3528.Mureș2387300,3329.Neamț1887760,4330.Olt1455530,2731.Prahova35106170,5732.Satu…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba20840241,482.Arad2342190,933.Argeș26895241,064.Bacau2584730,585.Bihor28775291,176.Bistrița-Nasaud1170970,827.Botoșani1398890,538.Brașov43198141,109.Braila13101100,8210.Buzau1237370,6411.Caraș-Severin11155141,3212.Calarași993050,7013.Cluj56778261,5414.Constanța42512380,8115.Covasna833830,9516.Dambovița22271120,6017.Dolj26330170,7018.Galați27272200,8619.Giurgiu1089370,6620.Gorj914810,2721.Harghita812290,8522.Hunedoara2264160,9323.Ialomița1066350,6624.Iași41961120,5425.Ilfov44675481,4626.Maramureș2021140,3627.Mehedinți819030,8128.Mureș23622291,1929.Neamț1855780,7330.Olt14389220,5831.Prahova34539321,2632.Satu…

- La raportarea de astazi, Capitala a scazut sub 500 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Mai exact, vorbim 470 de astfel de cazuri, acesta fiind, totodata, și cel mai mare numar de astfel de cazuri inregistrat la nivel in ultimele 24 de ore, in țara noastra.Numarul județele cu peste peste 100 de cazuri…

- La raportarea de astazi, cele mai multe cazuri au continuat sa se inregistreze in Capitala, acolo unde au fost raportate peste 1109 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Numar mare de cazuri noi de infectare au fost inregistrate, de asemenea, și in județele Cluj - 463, Timiș - 240, Mureș…

