- Judecatoria Chisinau nu a validat mandatul lui Andrei Nastase. Sentinta a fost pronuntata dupa doua ore si jumatate de deliberari.Liderul PPDA, Andrei Nastase, care a fost prezent la sedinta, a declarat ca va ataca decizia la Curtea de Apel.

- Alegerile din Chișinau, caștigate de pro-europeanul Andrei Nastase, au fost invalidate de instanța. Judecatoria Chișinau nu a validat marti mandatul primarului ales al Chișinaului, Andrei Nastase, declarand nevalabile rezultatele alegeril...

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, saluta alegerea candidatului PPDA în funcția de primar general al municipiului Chișinau. Parlamentarul s-a aratat mulțumit de faptul ca orașul Chișinau ramâne pe fagaș european și a transmis felicitari atât lui Andrei Nastase,…

- Noul primar de Chișinau, Andrei Nastase, susține ca va merge la alegerile parlamentare impreuna cu PAS și PLDM, conform unui acord stabilit la finele anului trecut. Totodata, Andrei Nastase spune ca onorarea tuturor angajamentelor pe care le-a facut inainte de alegeri necesita conjugarea eforturilor…

- Andrei Nastase l-a invins in turul al doilea al alegerilor locale partiale pe candidatul socialistilor, Ion Ceban. Andrei Nastase va conduce Chisinaul timp de un an, pana la alegerile locale la termen. Mai multe detalii despre alegerile de ieri are Mihaela Ursu, jurnalist TVR Moldova.

- Andrei Nastase, candidatul Platfomei Demnitate și Adevar la funcția de primar al capitalei, a fost ales astazi primar. Andrei Nastase și-a intitulat programul sau pentru 5 ani „Chișinau – capitala in care sa vrei sa traiești", similar cu un slogan mai vechi al formațiunii pe care o conduce.

- Alegeri la Chisinau pentru functia de primar. In turul decisiv, locuitorii au de ales intre candidatul Partidului Socialist, Ion Ceban, si reprezentantul comun al fortelor pro-europene, Andrei Nastase.

- Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leanca, afirma ca ar vota-o pe presedinta PAS, Maia Sandu, in functia de primar de Chisinau, insa nu ar face acelasi lucru in cazul candidatului PPDA, Andrei Nastase, pe motiv ca nu-l considera pe acesta ca fiind un politician proeuropean.