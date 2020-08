Alegerile din Belarus: Proteste violente după rezultatele exit-poll-urilor CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. Scrutinul care s-a desfașurat pe 9 august s-a incheiat cu tensiuni in Belarus. Conform datelor exit-poll, președintele actual Aleksandr Lukașenko a acumulat 79,7% din voturi, fiind urmat de Svetlana Tihanovskaya cu 6,8%. Prezența la urne a fost de peste 84%. Potrivit rezultatelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale din Belarus, in unele regiuni Lukașenko a acumulat și 90% dintre sufragii, anunța RIA Novosti. In mai multe orașe din țara au inceput proteste neautorizate. La Minsk forțele de ordine au folosit grenade flash, gaze lacrimogene și… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

