Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Braila, ca actualul Guvern nu are performanta, iar pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa "scape" de acesta, declanseaza alegerile anticipate. Ciolacu a spus insa ca astfel de alegeri nu vor avea loc deoarece in Romania nu exista…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia „ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos”. „M-am…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a criticat, vineri, la Braila, actualul Guvern, despre care a spus ca a taiat majorarea pensiei minime. "Ce vad acum la Guvernul Orban mi se pare un amatorism, o prostie atat de mare incat nu stiu cum au putut sa ii pacaleasca pe oameni asa rau.…

- Romania o sa se pregateasca de noi alegeri. Potrivit agerpres.ro, Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a hotarat impreuna cu presedintele Klaus Iohannis sa organizeze alegeri anticipate.

- Daniela Onița Ivașcu, Președintele PNL Sighetu Marmației : Am incredere in votul sighetenilor, Romania normala poate deveni proiectul tuturor romanilor! Duminica romanii sunt așteptați la vot. In Sighetu Marmației organizația PNL s-a implicat cu mult curaj in susținerea comunitații prin activitați,…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, ca presedintele Klaus Iohannis a sadit doar ura, dezbinare si dispret in cei 5 ani de mandat de presedinte al Romaniei. „Nu plecam, domnule Iohannis. Romania este a tuturor romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele! Nu puteti sa ne impartiti…

- Intre practicile lui Klaus Iohannis, din mandatul 2014-2019 si practicile fostului senator american Joseph McCarthy, din mandatul 1950-1954, exista foarte multe asemanari, putand astfel face paralele fara riscul de a gresi. Astazi, dupa o lanceda luna de campanie electorala si dupa turul de scrutin…

- In 2014, Klaus Iohannis a castigat surprinzator mandatul de Presedinte in turul 2, sub efectul adrenalinei perfuzata electoratului de diversiunea Serviciilor, ca Diaspora nu este lasata sa voteze. Dupa un an de mandat, Klaus Iohannis a vrut sa aiba un guvern al sau in locul Guvernului Ponta. Guvernul…