- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, joi dupa-amiaza, ca Parlamentul de la Chișinau poate fi dizolvat și ca s-au intrunit toate elementele constituționale in acest sens. Astfel, sefa statului, Maia Sandu, este in drept sa semneze decretul de dizolvare a legislativului, scrie Agerpres.

- Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a obținut joi o victorie de etapa, dupa ce Curtea Constituționala a țarii a decis ca parlamentul poate fi dizolvat, scrie Ziarul de Garda . Curtea Constituționala de la Chișinau a stabilit joi ca exista circumstanțele legale care sa justifice dizolvarea Parlamentului…

- „Curtea Constituționala ADOPTA urmatorul AVIZ: Se constata drept circumstanța care justifica dizolvarea Parlamentului – imposibilitatea formarii Guvernului. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii și se publica in Monitorul Oficial”,…

- Alegerile parlamentare anticipate sunt tot mai probabile in Republica Moldova, in pofida incercarilor unor politicieni si partide de a le impiedica, considera mai multi analisti politici moldoveni, a caror opinie difera doar in privinta perioadei in care acestea ar putea fi organizate, relateaza joi…

- Potrivit lui Igor Grosu, cea mai indicata perioada pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi lunile iulie, august, atunci cand trendul imbolnavirilor de COVID-19 va fi unul descendent. La data de 15 aprilie Curtea Constituționala va examina sesizarea șefului statului privind constatarea…

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul interimar Aurel Ciocoi, a propus marti, 30 martie, instituirea starii de urgenta in Republica Moldova pentru o perioada de doua luni, in contextul luptei cu noul coronavirus. Parlamentul se convoaca miercuri in sedinta pentru a aproba decizia…

- Se pare ca Moscova înca nu s-a obișnuit cu ideea ca R. Moldova nu mai este o gubernie ruseasca. Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Consiliul Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, a s-a amestecat în treburile interne ale R.…

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, a declarat președintele Maia Sandu la un post privat de televiziune din Chișinau. Are Maia Sandu un candidat pentru funcția de prim-ministru? Intrebata daca are un candidat potrivit pentru funcția de premier,…