Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unite, arata un…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de sapte puncte procentuale fata de Partidul Laburist in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, indica un sondaj de opinie realizat de ICM si publicat luni de Reuters. Astfel, in acest prim sondaj…

- Astfel, in acest prim sondaj al ICM referitor la scrutinul din 12 decembrie conservatorii sunt cotati cu 38% din intentiile de vot ale electoratului din Regatul Unit, laburistii cu 31%, liberal-democratii cu 15% si Partidul Brexit cu 9%. Ancheta sociologica a fost realizata in perioada 1 -…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans cuprins intre 11 si 17 puncte procentuale fata de Partidul Laburist, indica trei sondaje de opinie realizate in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, al treilea scrutin din aceasta tara organizat…

- Astfel, in sondajul realizat de Penelbase conservatorii sunt cotati cu 40% din intentiile de vot ale electoratului din Regatul Unit, laburistii cu 29%, liberal-democratii cu 14%, partidul Brexit cu 9% si Verzii cu 3%. Sondajul a fost realizat in zilele de 30 si 31 octombrie. Conform anchetei…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans cuprins intre 11 si 17 puncte procentuale fata de Partidul Laburist, indica trei sondaje de opinie realizate in perspectiva alegerilor anticipate din 12 decembrie din Regatul Unit, al treilea scrutin din aceasta tara organizat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat joi ca cere Parlamentului sa aprobe organizarea de alegeri generale anticipate pe 12 decembrie, ca parte a eforturilor sale de a asigura o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters.„Modalitatea prin care Brexitul poate fi…