Stiri pe aceeasi tema

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, va face luni un adevarat tur de forta in speranta de a rasturna cifrele din sondaje care il plaseaza pe rivalul sau democrat Joe Biden in pozitia de favorit, relateaza AFP. Intr-o America extrem…

- Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere, informeaza Agerpres.Donald Trump urmeaza…

- Toti cei trei indici majori ai bursei din New York au inchis in teritoriu negativ. ”Dezbaterea din aceasta seara are potentialul sa influenteze pietele, fiind improbabil ca investitorii sa isi asume pozitii importante in avans. In prezent, pietele sunt influentare in mod clar de evenimentele de la Washington,…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin împotriva COVID-19 ar putea fi disponibil înainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…