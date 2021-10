Alegeri USR Plus: Drulă, Voiculescu, Barna, Moșteanu, Coliban, Năsui și Anca Dragu sunt vicepreședinți Catalin Drula, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionut Mosteanu, Anca Dragu, Allen Coliban si Claudiu Nasui sunt noii vicepresedinti ai USR PLUS, in urma alegerilor interne pentru stabilirea componentei Biroului National. Noua conducere a fost aleasa sambata, in cadrul Congresului USR PLUS desfasurat la Romexpo, potrivit unui comunicat transmis de USR PLUS . Biroul National va avea 24 de membri, dintre care primii sapte, in ordinea numarului de voturi, sunt vicepresedinti. Dintre cele trei liste de candidaturi, “USR PLUS la guvernare 2024” a obtinut cele mai multe mandate. Rezultatele sunt urmatoarele:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

