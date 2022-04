Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit Europei pentru sprijin, dar pe de alta parte, le-a reproșat liderilor ca au acționat prea târziu și au ratat șansa de a-l opri pe Vladimir Putin sa porneasca acest razboi. Ucraina ar trebui sa fie în Uniunea Europeana…

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Uniunea Europeana duce „un razboi sfant, un jihad” sub sloganul statului de drept, a declarat politicianul nationalist de dreapta sambata, in fata sustinatorilor din Budapesta, scrie DPA. In același discurs, Viktor Orban a facut o aluzie la posibilitatea ca tara sa sa paraseasca Uniunea Europeana. El…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat postului public de radio, transmite MTI. El a afirmat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, scrie AGERPRES. Premierul…

- Președintele rus Vladimir Putin il va primi marți, 1 februarie, la Moscova pe premierul ungar Viktor Orban, o vizita care a atras criticile opoziției de la Budapesta, relateaza France 24 și The Guardian . Cunoscut drept cel mai apropiat aliat din UE al lui Vladimir Putin, Viktor Orban se intalnește…

- Marea Britanie l-a indemnat pe Putin ”sa se retraga de pe muschia prapastiei”, dupa ce desfasurarea de trupe rusesti in apropierea Ucrainei a starnit temeri de razboi si a avertizat, de asemenea, ca orice incursiune va declansa sanctiuni impotriva companiilor si persoanelor cu legaturi stranse cu Kremlinul.…