- Cotidianul Magyar Nemzet, unul dintre cele doua ziare de opoziție din Ungaria, se va inchide miercuri, dupa 80 de ani de la inființare, a anunțat conducerea ziarului, citata de site-ul de știri Index.hu, preluat de Reuters.

- UPDATE (9 aprilie, ora 5,30): Potrivit rezultatelor partiale ale alegerilor parlamentare postate pe site-ul Biroului Electoral National din Ungaria, dupa centralizarea a peste 69% din voturile exprimate pentru listele nationale ale partidelor poitice, alianta FIDESZ-KDMP conduce cu 49,60%. Aceasta formatiune…

- Liderul partidului ungar Coalitia Democratica (DK), Ferenc Gyurcsany, a declarat vineri ca alegerile parlamentare de duminica "nu vor fi nici libere, nici corecte", dar a indemnat toti sustinatorii formatiunii de centru-stanga sa participe la scrutin, relateaza agentia MTI.

- Liderii maghiarilor din Bihor anticipeaza ca, dupa cum s-a intamplat si pana acum, beneficiarii voturilor etnicilor maghiari din Romania vor fi Fidesz, partidul lui Viktor Orban si aliatii sai din Partidul Popular Crestin Democrat – KDNP. „De obicei, maghiarii din Transilvania voteaza pentru…

- „In sedinta de Consiliu Judetean de astazi, consilierii judeteni apartinand PSD si ALDE au votat impotriva finantarii drumului Gurahont-Dieci-Buteni”. Aceasta este principala acuza lansata de vicepresedintele CJA, Sergiu Bilcea. Liderul PNL detaliaza: „Am asistat cu stupoare la gestul consilierilor…

- Atentatele din ultimii au clarificat ca, in Europa, imigratia "implica amenintarea terorismului si un pericol fatal", a declarat, joi, ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, marcand doi ani de la o serie de atacuri teroriste comise la Bruxelles, relateaza agentia MTI. La 22 martie,…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Adrian Tutuianu a spus ca posibilitatea ca Iohannis sa respinga o noua nominalizare de premier din partea PSD este una "pe care orice om serios o ia in calcul". "Imi mentin parerea, mi-am spus-o in CEx, a fost un vot, viata va spune daca am gresit eu sau ceilalti care au avut alta opinie",…