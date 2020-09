Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de inregistrari ale alegatorilor romani din strainatate pentru votul prin corespondenta au fost pe portalul www.votstrainatate.ro pana joi, la ora 14,00, in timp ce pentru votul la sectie s-au inscris peste 1.400 de cetateni romani din diaspora. In total, s-au inscris 5.784 de alegatori…

- La alegerile locale din 27 septembrie, alegatorii voteaza numai la sectia unde sunt inscriși in lista electorala permanenta sau la secția unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, anunța Biroul Electoral Central, potrivit Agerpres. De asemenea, alegatorii care detin un act…

- Alegatorul voteaza, la alegerile locale, numai la sectia unde este inscris in lista electorala permanenta ori la cea unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz, iar cel care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni, legea privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani. Cartea electronica de identitate va ține locul cardului de sanatate, iar aceasta va putea fi folosita și la autentificarea in sistemele informatice ale instituțiilor statului…

- La data de 30 august 2020 se vor implini 80 de ani de la semnarea Dictatului de la Viena, acel arbitraj odios prin care o parte din trupul țarii a fost cedat Ungariei hortyste. Cei care avem inca parinți in viața putem afla prin viu grai despre ororile prin care au trecut romanii care nu au vrut sa…

- In contextul interesului public crescut privind statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta, Registrul Auto Roman (RAR) a facut o serie de precizari privind situația la zi, inclusiv in ceea ce privește modalitatea in care un astfel de autovehicul poate primi Cartea de Identitate a…

- bull; Modul in care autovehiculele cu volan pe partea dreapta introduse individual in Romania pot primi CIV este precizat clar in Reglementarile RNTR 7. Registrul Auto Roman explica in detaliu tot ce trebuie sa stiti despre statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta si cum poate…

- Registrul Auto Roman (RAR) explica in detaliu tot ce trebuie sa știți despre statutul legal al autovehiculelor cu volanul pe partea dreapta și cum poate primi un astfel de autovehicul Cartea de Identitate a Autovehiculului (CIV) pentru a fi inmatriculat in Romania.