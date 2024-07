Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de alegatori din Marea Britanie iși aleg, joi, noul Parlament. Votul pentru Camera a Comunelor va desemna 650 de deputați, iar liderul partidului care va caștiga cele mai multe mandate va deveni...

- Victoria așteptata a Partidului Laburist in alegerile parlamentare britanice din 4 iulie da speranței administrației orașului Londra ca va putea sa obțina o renegociere a acordului Brexit pentru a-i permite accesul la piața europeana, din care Marea Britanie s-a autoexclus ca urmare a ieșirii din blocul…

- Liderul laburist britanic Keir Starmer, posibil viitor premier dupa alegerile de luna viitoare, a exclus revenirea la UE, pe piata unica sau in uniunea vamala si a declarat ca redeschiderea dezbaterii despre Brexit ar aduce „agitatie”, relateaza The Guardian, preluat de News.ro.

- Cu doua saptamani inainte de alegerile legislative din Marea Britanie, doua noi sondaje publicate miercuri prezic o victorie istorica a laburistilor impotriva conservatorilor aflati la putere de 14 ani, relateaza AFP.

- ”Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre”, anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa permita unirea tarii in contextul in care lumea…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Rishi Sunak va convoca alegeri anticipate surpriza pentru luna iulie, au declarat surse importante pentru The Guardian, o competiție in care Keir Starmer va incerca sa preia puterea pentru Partidul Laburist dupa 14 ani de guvernare condusa de conservatori.