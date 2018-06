Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Turcia pentru alegeri prezidentiale si legislative anticipate considerate cruciale pentru viitorul tarii si in care presedintele Recep Tayyip Erdogan vizeaza un nou mandat, dar se confrunta cu o opozitie revigorata de un candidat social-democrat, Muharrem Ince,…

- Sute de mii de oameni au participat vineri, la Ankara, la un miting pentru sustinerea candidatului la presedintie Muharrem Ince, care l-a provocat cu aceasta ocazie pe presedintele Recep Tayyip Erdogan sa accepte o dezbatere televizata in ultima zi dinaintea alegerilor prezidentiale programate duminica…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Dupa ce organizatorii de la Roland Garros au umilit-o in timpul turneului, Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Victoria uriașa a Simonei Halep de la Roland Garros ii face pe romani sa ia cu asalt capitala Marii Britanii pentru a urmari meciurile de tenis ale romancei de la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Dovada in acest sens este statistica furnizata de portalul Airbnb potrivit careia numarul de romani…

- Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul…

- Razvan Burleanu, presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal, a castigat miercuri un nou mandat la conducerea FRF, din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de alegeri desfasurata la Casa Fotbalului, in București. Potrivit…