- Sute de mii de oameni au participat vineri, la Ankara, la un miting pentru sustinerea candidatului la presedintie Muharrem Ince, care l-a provocat cu aceasta ocazie pe presedintele Recep Tayyip Erdogan sa accepte o dezbatere televizata in ultima zi dinaintea alegerilor prezidentiale programate duminica…

- Peste 6.000 de cetateni turci cu domiciliul in Romania sunt asteptati la urne, sambata si duminica, intre orele 9,00 si 21,00, pentru a vota in primul tur al alegerilor parlamentare si prezidentiale, programate in tara lor pe data de 24 iunie, informeaza Agerpres. Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep…

- Un sondaj de opinie efectuat in Turcia, la cererea Bloomberg , arata ca Recep Tayyip Erdogan ar putea caștiga alegerile prezidențiale in primul scrutin din 24 iunie cu 50,8% din voturi , dar este posibila și o victorie a opoziției, potrivit marjei de eroare. Principalul sau contracandidat, Muharrem…

- Decretul controversat care impune prezența unui crucifix la intrarea in cladirile publice din Bavaria a intrat vineri in vigoare, in ciuda acuzațiilor de politizare a ideii, inaintea unor alegeri regionale importante, informeaza AFP. Ministrul-președinte al Bavariei, Markus Soder, membru al partidului…

- Ghiozdanele elevilor nu vor mai putea depași greutatea de 10% din cea a corpului, daca un proiect legislativ va fi adoptat de Parlament. Deputat PNL Ovidiu Raetchi a depus, joi, in Parlament o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale prin care greutatea…

- Ultimele mișcari pe scena politica, prin plecarea sau venirea unor parlamentari in partidele de la putere sau opoziție arata ca motiunea de cenzura are sanse infime de reușita, cel putin matematic. Plecarea a cinci deputati de la PSD la formatiunea lui Victor Ponta, Pro Romania, a dus la pierderea majoritatii…

- Scade numarul magistraților care susțin ca proiectele de modificare a Legilor justiției trebuie retrase pana la o eventuala avizare a lor de catre Comisia de la Veneția. Daca, in octombrie anul trecut, peste 2.000 de procurori și judecatori ii cereau, intr-un memoriu, ministrului Tudorel Toader, ca…

- Premierul Viorica Dancila a reactionat dur fața de decizia lui Klaus Iohannis de a-l convoca la Cotroceni pe ministrul de externe Teodor Melescanu. Viorica Dancila a declarat ca un ministru nu poate fi convocat fara acordul premierului. „Domnul presedinte trebuie sa vorbeasca cu prim-ministrul. Intr-un…