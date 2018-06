Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni au participat vineri, la Ankara, la un miting pentru sustinerea candidatului la presedintie Muharrem Ince, care l-a provocat cu aceasta ocazie pe presedintele Recep Tayyip Erdogan sa accepte o dezbatere televizata in ultima zi dinaintea alegerilor prezidentiale programate duminica…

- Turcia a retinut 14 persoane suspectate ca ar face parte din ISIS si care pregateau un atac terorist la Ankara inaintea alegerilor de duminica, anunta agentia de stat Anadolu, noteaza agenția Reuters, citata de News.ro. Nu au fost publicate mai multe detalii. Duminica vor avea loc alegeri prezidentiale…

- Peste 6.000 de cetateni turci cu domiciliul in Romania sunt asteptati la urne, sambata si duminica, intre orele 9,00 si 21,00, pentru a vota in primul tur al alegerilor parlamentare si prezidentiale, programate in tara lor pe data de 24 iunie, informeaza Agerpres. Pe 18 aprilie, presedintele turc, Recep…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, ii atrage atenția președintelui Klaus Iohannis ca provoaca „cel mai periculos precedent pentru statul de drept”. Tudorel Toader a declarat, miercuri, ca este pentru prima data cand un demnitar de rang inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale…

- Dupa Ambasada SUA, și reprezentanța Comisiei Europene spune ca nu comenteaza decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), care a aratat, miercuri, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror – șef al DNA. “Nu comentam asupra…

- Vicepreședintele PSD Mihai Fifor, ministrul apararii, a avertizat, joi, ca “exista presiuni enorme și se aloca resurse uriașe pentru dezbinarea, prin orice mijloace, a partidului“. El i-a atacat dur pe cei care au decis sa paraseasca PSD pentru a se alatura adversarilor politici, considerand ca au dovedit…

- O profesie deosebit de importanta in sistemul de sanatate risca sa ajunga in derizoriu din cauza unui proiect de lege care modifica statutul și salarizarea acesteia. Biochimia in medicina este, dupa cum se știe, foarte importanta in tratarea unor afecțiuni pentru ca ofera cunoștințele necesare ințelegerii…