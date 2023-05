In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea rețelelor sociale inspirata parțial de Europa. Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte de alegerile din aceasta luna, scrie Politico.eu . In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea rețelelor sociale inspirata parțial de Europa. In timp ce țara se indreapta catre un duel intre Erdogan și Kemal Kilicdaroglu, rivalul sau reformator,…