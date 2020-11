Stiri pe aceeasi tema

- America isi alege marti, 3 noiembrie, cel de-al 46-lea presedinte. Batalia se da intre presedintele in functie, republicanul Donald Trump, si fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Americanii voteaza pentru presedintele si vicepresedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens,…

- ALEGERI SUA. "Marti vom scrie din nou o pagina de istorie", a afirmat Donald Trump in fata multimii si ironic la adresa adversarului sau democrat Joe Biden, pe care l-a numit si de aceasta data "Joe Adormitul". In 2016, Donald Trump si-a incheiat campania tot in Grand Rapids, inainte de a…

- America isi alege astazi, 3 noiembrie, cel de-al 45-lea presedinte. Batalia se da intre presedintele in functie, republicanul Donald Trump, si fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, democratul Joe Biden. Americanii voteaza pentru presedintele si vicepresedintele SUA de-a lungul unui teritoriu imens,…

- Desi nu a reusit sa produca marea bomba a campaniei, care sa schimbe tendinta votului popular si la nivelul statelor cheie si sa-i garanteze drumul spre al doilea mandat, Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinut glontul de argint fara sa vrea, scrie analistul Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Dr. Sean Conley a declarat ca președintele a raspuns „extrem de bine" la medicamente, iar starea sa de sanatate „a ramas stabila". Ulterior, Donald Trump a afirmat ca vineri va efectua probabil un nou test Covid, iar in acest weekend spera sa organizeze un miting. In ciuda faptului ca s-a…

- Președintele american in funcție, Donald Trump, și contracandidatul sau democrat, Joe Biden, s-au confruntat pentru prima data in mod direct. Sase din zece urmaritori ai dezbaterii dintre Joe Biden si Donald Trump sustin ca Biden este castigatorul. Doar 28% l-au sustinut pe Donald Trump, conform…

- Presedintele american Donald Trump a postat miercuri pe Twitter un videoclip trucat in care adversarul sau, democratul Joe Biden, pune pe telefon, pe o scena o piesa rap care insulta politia, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump il acuza pe contracandidatul sau in cursa pentru Casa Alba, democratul Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neprecizate, transmite DPA. 'Este o...