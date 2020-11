Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite a oferit vineri presedintelui Donald Trump o victorie partiala temporara in Pennsylvania prin decizia sa conform careia buletinele de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat sa fie tratate separat de alte buletine de vot, informeaza AFP.Magistratul…

- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintelui Donald Trump, transmite AFP.In recursul…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump solicita Curtii Supreme sa intervina in Pennsylvania care a obtinut printr-o decizie judecatoreasca permisiunea de a numara buletine de vot stampilate pana in ziua alegerilor timp de trei zile. Biden este pe cale sa castige si Michigan dupa ce a obtinut Wisconsin.…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Mișcarile de dans pe care Donald Trump le face la mitingurile sale de campanie au dat naștere unei noi provocari pe TikTok. Videoclipul inițial a fost filmat in 13 octombrie, cand Trump a facut citeva mișcari de dans la un miting din Pennsylvania, transmite Știri.md cu referire la Digi24.ro. Apoi, zeci…

