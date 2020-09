Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infrangerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragandu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP. "Va trebui…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si premierul kosovar Avdullah Hoti au inceput joi un summit la Casa Alba, care urmareste promovarea unei "normalizari economice" intre cele doua tari din Balcani aflate in centrul unuia dintre cele mai spinoase conflicte teritoriale europene, informeaza AFP preluat…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Americanii din întreg spectrul politic sunt îngrijorati de pericolul fraudelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, de posibilitatea amestecului strain si de obstructionarea votarii, arata un sondaj Reuters/Ipsos ale carui rezultate au fost publicate vineri.Aproximativ jumatate…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…