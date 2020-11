Alegeri SUA - S-au închis secţiile în 21 de state la ora 3.00. Cum îşi împart Trump şi Biden voturile Miercuri, la ora 3.00, ora Bucureștiului s-au inchis sectiile de votare in 21 de state și Washington, D.C, contand pentru 238 de voturi ale colegiului electoral. Ultimele sectii din Florida se inchid in acest moment, la fel ca toate sau majoritatea sectiilor din alte trei state importante: Michigan, Pennsylvania și Texas. Se așteapta ca Texasul sa raporteze majoritatea rezultatelor marți. Dar in Michigan și Pennsylvania ar putea dura cateva zile pentru a se numara buletinele de vot prin poșta, iar rezultatele acolo in noaptea alegerilor ar putea fi disproporționat de republicane. Urnele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- Zeci de milioane de americani merg azi la vot, in cadrul scrutinului prezidențial din SUA, pentru a alege intre Donald Trump și Joe Biden. Pentru ca alte zeci de milioane de alegatori au votat deja prin corespondența, iar buletinele de vot poștale sunt mai greu de numarat, exista o posibilitate foarte…

- Statele Unite au atins joi cifra de 8.399.689 de infectari cu COVID-19 si de 222.965 de decese de COVID-19, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Acest bilant publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT vineri) raporteaza 72.158 de noi contagieri in ultimele…

- Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat, fostul vicepresedinte Joe Biden, sunt la egalitate in optiunile alegatorilor care intentioneaza sa voteze in Florida si Carolina de Nord.…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin,…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…