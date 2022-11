Stiri pe aceeasi tema

- Constructii ilegale amplasate in albia Dunarii au fost descoperite de catre autoritatile din Romania in timpul unei actiuni desfasurate la nivel european, la care au participat toate cele 10 state riverane fluviului Dunarea. In cadrul actiunii organizate simultan in cele zece tari, au fost constatate…

- Romanian state-owned gas producer Romgaz said on Wednesday it plans to develop a liquefied natural gas project at the Black Sea jointly with Azerbaijan’s state energy firm SOCAR, according to Reuters. The two companies signed a memorandum of understanding in the capital Bucharest and agreed to perform…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei) – cea mai mare din Europa – „continua sa se deterioreze”, a avertizat, miercuri, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, atentionand ca „nu ne putem permite luxul sa asteptam sa se intample…

- Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra. S-a citit proclamația de investire a regelui și s-a intonat pentru prima oara „God Save the…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. ”Exista in Occident…

- Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Aproape 35.000 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune. Primele rezultate vor fi afisate in 31 august. Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie 2022 a Bacalaureatului,…

- The European Commission has approved a Romanian scheme of up to E358mln to support companies in the context of the coronavirus pandemic. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework, according to Universul.net. The measure will be open to micro, small and medium-sized companies affected…

- Izvorul fluviului Tamisa, situat in Anglia, s-a deplasat pentru prima data in istoria cunoscuta cu opt kilometri in aval, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Desi portiuni ale albiei fluviale din Gloucestershire seaca in mod regulat pe timpul verii, expertii in clima si hidrologie considera ca o…