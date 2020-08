Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…

- Cel putin 52.898 de noi cazuri de infectii cu coronavirus au fost inregistrate in SUA in 24 de ore, un nivel record de la inceputul pandemiei, potrivit datelor afisate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, relateazaAFP, preluata de Agerpres. Noile contaminari…

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Anuntul presedintelui american vine in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis. Intr-un discurs in timpul unui…

- Președintele Donald Trump a anunțat miercuri ca evenimente mari de campanie electorala vor avea loc în patru state: Florida, Arizona, Carolina de Nord și Oklahoma, potrivit AFP.Șeful de la Casa Alba nu a ascuns niciodata ca este nerabdator sa reia întâlnirile cu susținatorii…

- In timp ce mii de americani au iesit pe strazi pentru o alta zi de proteste care cer justitie pentru George Floyd, peste 17.000 de membri ai Garzii Nationale sunt pregatiti sa sprijine fortele de ordine locale in cazul izbucnirii unor violente, scrie CNN . Acest numar este aproximativ acelasi cu cel…

- Protestele ce condamna moartea lui George Floyd continua pentru cea de-a cincea noapte. Pana acum a fost cerut ajutorul Garzii Nationale si decretata stare de alerta in peste 25 de orase din 16 state si Districtul Columbia: Minnesota, New York, Washinghton, Georgia, Ohio, Colorado, Denver, Kentucky, Wisconsin,…