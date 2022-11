Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat are motive de bucurie. Liderii au celebrat, duminica, rezultatul care permite mentinerea controlului asupra Senatului SUA, in timp ce, la Camera Reprezentantilor, presedintele Nancy Pelosi spune ca are oferte de a ramane lider in cadrul formatiunii chiar si in cazul victoriei Partidului…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, miercuri, ca spera ca presedintele rus Vladimir Putin va fi mai dispus sa discute despre un schimb de prizonieri in cazul baschetbalistei Brittney Griner din inchisoarea din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat duminica pe politicianul brazilian de stanga Luiz Inacio Lula da Silva pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale din țara sud-americana, care au provocat diviziuni, dar care au fost in cele din urma "libere, corecte și credibile", in fața actualului președinte…

- Luni de zile președintele rus Vladimir Putin a așteptat și a privit, sperand la o fracturare a remarcabilului consens de la Washington construit de președintele Joe Biden cu privire la necesitatea de a face tot ceea ce este posibil pentru a apara democrația in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Aflat in vizita la Washington, presedintele Israelului, al carui rol este in mare parte unul ceremonial, s-a intalnit cu secretarul de stat Antony Blinken si urmeaza sa aiba miercuri o intrevedere cu presedintele Joe Biden, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american, Joe Biden, il va gazdui la Casa Alba, pentru o vizita de stat, la data de 1 decembrie, pe Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill au mers, joi seara, la ambasada Marii Britanii din Washington, unde au semnat in cartea de condoleante deschisa in omagiu pentru regina Elizabeth a II-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele SUA Joe Biden, aflat in campanie pentru Partidul Democrat inainte de alegerile legislative din noiembrie, a declarat joi ca cei mai virulenti republicani au o ideologie asemanatoare "semifascismului", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…