Stiri pe aceeasi tema

Democratii isi vor pastra majoritatea restransa in Senat in urmatorii doi ani, conform proiectiilor CNN, dupa victoria din Nevada. Democratii au acum 50 de locuri in Senat fata de 49 de locuri ale republicanilor, anunța news.ro.

Democrații au continuat sa iși sarbatoreasca victoriile neașteptate, miercuri, ei inregistrand noi victorii in cursa pentru Camera Reprezentanților, deși controlul asupra Camerei și asupra Senatului ramane in dubiu. Ar putea trece cateva saptamani ca sa aflam care dintre partide va obține mai multe…

Fostul președinte Donald Trump "țipa la toata lumea" dupa rezultatele dezamagitoare obținute aseara de Partidul Republican, spune la CNN un consilier al lui Trump, informeaza postul american de televiziune.

Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico.

Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a fost realeasa, potrivit CNN, invingandu-și adversarul republican in cursa de la jumatatea mandatului.

Partidul Republican are avans in cursa pentru obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor din SUA si are sanse sa atinga obiectivul, in timp ce rezultatul de la Senat inca nu poate fi anticipat, conform proiectiilor realizate pe baza datelor preliminare, anunța Mediafax.

Partidul Democrat, al presedintelui Joseph Biden, risca sa piarda majoritatea in Camera Reprezentantilor din SUA in urma scrutinului parlamentar programat in noiembrie, conform unui sondaj efectuat de postul CBS News, informeaza publicatia The Hill preluat de Mediafax.

Candidatii sustinuti de Kremlin au obtinut victoria, asa cum era de asteptat, la primele alegeri locale din Rusia de la inceputul invaziei din Ucraina, relateaza luni dpa, citand agentiile de presa de stat ruse, noteaza Agerpres.