Alegeri SUA | Cursă strânsă Trump-Biden. Ce arată primele rezultate din noaptea electorală americană Secțiile de votare au inceput sa se inchida in SUA, la finalul unui scrutin cu prezența masiva, iar primele rezultate sosesc deja. Este clar ca unele state vor numara voturile și vor anunța rezultate preliminare in urmatoarele ore, dar experții avertizeaza ca numarul mare de voturi poștale ar putea amana rezultatele finale dincolo de noaptea electorala. Cum decurge noaptea alegerilor din SUA?La ora 02.00 ora Romaniei se inchid urnele in mai multe state, iar toata lumea va sta cu ochii pe Florida și Georgia, doua state-cheie pentru rezultatul final. Cele doua state ar putea numara voturile mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI SUA 2020. Americanii nu isi aleg in mod direct presedintele, ci un Colegiu Electoral, alcatuit din mari electori, insarcinat potrivit Constitutiei sa-l desemneze pe presedinte, ceea ce face din acest scrutin un sufragiu universal indirect. Acest Colegiu este alcatuit din 538 de mari electori,…

- Zeci de milioane de americani merg azi la vot, in cadrul scrutinului prezidențial din SUA, pentru a alege intre Donald Trump și Joe Biden. Pentru ca alte zeci de milioane de alegatori au votat deja prin corespondența, iar buletinele de vot poștale sunt mai greu de numarat, exista o posibilitate foarte…

- Democratii inregistreaza doua treimi din voturile exprimate, insa alegatorii lui Trump recupereaza putin cate putin acest avantaj, potrivit unor date compilate de catre United States Election Project, publicate miercuri de cotidianul The New York Times (NYT). Aceste 70 de milioane de alegatori…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba. In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si…

- Democratul Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump intr-un sondaj de opinie realizat de CNBC/Change Research in sase state indecise, in conditiile in care Conventia Nationala Republicana nu a schimbat nimic in cursa pentru Casa Alba.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research, relateaza news.roVezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un…