- Candidata democrata la functia de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a denuntat modul in care administratia Trump a gestionat pandemia noului coronavirus drept "cel mai mare esec" din istoria americana in deschiderea dezbaterii televizate impotriva vice-presedintelui republican Mike Pence, informeaza…

- Vicepreședintele Mike Pence și contracandidata sa, senatoarea Kamala Harris se vor confrunta in dezbaterea viceprezidențiala in seara zilei de miercuri (noaptea de joi pe fusul orar al Romaniei) in condiții speciale de pandemie. Candidații vor fi separați de panouri de protecție plexiglas, relateaza…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, si rivala sa, Kamala Harris, vor fi separati de un perete din plexiglas in cursul dezbaterii lor de miercuri, a facut cunoscut o responsabila a echipei de campanie a senatoarei democrate, decizie luata dupa anuntul ca Donald Trump este bolnav de COVID-19, noteaza…

- Candidata democrata la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a recunoscut ca nu l-ar considera pe presedintele Donald Trump drept o sursa de informare credibila in ceea ce priveste un posibil vaccin impotriva coronavirusului, informeaza EFE si Reuters. "Nu as avea incredere in…

- Senatoarea americana Kamala Harris, desemnata recent candidat la postul de vicepresedinte al SUA din partea democratilor, s-a lansat miercuri, la debutul campaniei sale, intr-o critica puternica a actualului lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, subliniind ca, peste trei luni, americanii…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…