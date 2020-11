Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul democrat in cursa pentru Casa Alba, care se apropie de caștigarea celor 270 de voturi electorale necesare pentru a fi invingator in alegerile prezidențiale, a ieșit la declarații, miercuri, dar a evitat sa-și revendice categoric victoria. In schimb, a facut apel la unitatea americanilor…

- Joe Biden este pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale in Statele Unite, a anuntat miercuri directoarea sa de campanie, Jennifer O'Malley Dillon, relateaza Reuters. “Joe Biden este aproape de a caștiga alegerile și de a deveni președintele Statelor Unite”, a anunțat Dillon.Candidatul…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a promis ca va face o prioritate din adoptarea asa-zisei Legi a Egalitatii (Equality Act) privind drepturile comunitatii LGBTI, pe care spera sa o promulge in primele 100 de zile de presedintie daca va castiga alegerile din 3 noiembrie,…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Amazon, Google si Microsoft se afla intre companiile de tehnologie care sprijina campania Biden prin intermediul finantarilor si al tehnologiei, transmite Reuters potrivit news.roAvand in spate un poster cu Joe Biden, directorul pentru politici si comunicare al Amazon.com, Jay Carney, nu a…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- Candidatul prezidential al democratilor americani, Joe Biden, si coechipiera sa, Kamala Harris, vor fi testati in mod regulat impotriva infectiei cu noul coronavirus, a indicat un colaborator al acestora, in contextul in care echipa de campanie se pregateste pentru posibilitatea inmultirii evenimentelor…