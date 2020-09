Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…

- Un ”mare salt” in Statele Unite ar putea permite infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, considera fostul presedinte Barack Obama, care se angajeaza tot mai mult in favoarea fostului sau vicepresedinte, la o colectare online de fonduri la care Joe Biden a strans 11 milioane de dolari (9,7 milioane…

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

