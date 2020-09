Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a strans peste 364 de milioane de dolari in august, depasind recordul lunar in SUA, in pofida unei campanii desfasurate in mare parte online din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP si dpa. Fostul vicepresedinte american, Partidul Democrat si comitetele…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…

- Steve Bannon, unul dintre arhitecții campaniei elevtorale care a dus la victoria lui Donald Trump, a fost arestat joi pe un iaht și a pledat nevinovat la acuzația de deturnare de fonduri prin intermediul unui site de colectare de bani care ar fi trebuit sa fie folosiți pentru construcția "zidului"…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a anuntat marti ca a ales-o pe senatoarea de culoare Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, pentru a-l infrunta impreuna cu el pe Donald Trump la urne pe 3 noiembrie si a deveni, in caz de victorie, prima femeie vicepresedinte a SUA, relateaza AFP. "Am onoarea…

- O firma de avocatura care l-a reprezentat și pe Donald Trump a incasat pana la 10 milioane de dolari. Școala privata la care au invațat fiicele lui Barack Obama a obținut intre 5 și 10 miliarde de dolari. De asemenea, firma rapperului Kanye West și trustul media al unui donator republican au obținut…

- Fostul presedinte american Barack Obama a aparut marti alaturi de Joe Biden in cursul unei strangeri virtuale de fonduri care a adus peste 11 milioane de dolari (9,7 milioane de euro) pentru campania acestuia din urma, transmite Reuters.

- Barack Obama a declarat marti ca "marele elan" traversand Statele Unite ar putea conduce la infrangerea lui Donald Trump in noiembrie, cu prilejul unei strangeri de fonduri online care i-a permis fostului sau vicepresedinte si candidat al Casa Alba, Joe Biden, sa adune 11 milioane de dolari, comenteaza…

