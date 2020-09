Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…

- „As inchide. I-as asculta pe oamenii de stiinta. Voi fi pregatit sa fac tot ce trebuie pentru a salva vieti, deoarece nu putem face ca tara sa se miste, pana nu vom controla virusul”, a declarat Biden intr-un interviu pentru ABC News, citat de Fox News. Candidatul democrat a mai spus ca problema…

- Povestea platformei sociale dezvoltate de chinezii de la ByteDance in Statele Unite a avut sambata parte de un “twist” demn de un thriller. Aflata la un pas sa cumpere TikTok, Microsoft a pus, brusc, pauza negocierilor. Decizia gigantului american a fost determinata de o declaratie, facuta tot ieri,…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care, spune el, a ”excelat” si care a aratat ca are ”rezistenta mentala” necesara pentru a conduce Statele Unite si l-a indemnat, intr-un interviu acordat Fox News, pe rivalul sau in alegerile din noiembrie Joe Biden sa faca…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care el sustine ca a "excelat" si care a demonstrat ca are "puterea mentala" necesara pentru a conduce Statele Unite, relateaza joi AFP potrivit Agerpres. Povestind despre aceasta experienta miercuri la Fox News, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care el sustine ca a "excelat" si care a demonstrat ca are "puterea mentala" necesara pentru a conduce Statele Unite, relateaza joi AFP. Povestind despre aceasta experienta miercuri la Fox News, Trump i-a adresat…

- Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ''in prima zi'' a presedintiei sale, in caz de victorie, relateaza AFP.Citește și: BOMBA! Documente care atesta ca Mugur Isarescu a colaborat…

- Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ''in prima zi'' a presedintiei sale, in caz de victorie, relateaza AFP. ''Americanii sunt mai in siguranta atunci cand America…