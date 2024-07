Stiri pe aceeasi tema

- Iata, in sfarșit, o mișcare așteptata. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat ca nu va mai candida pentru un al doilea mandat, afirmand ca „este in interesul partidului și al țarii”. Anunțul vine cu doar patru luni inainte de alegerile prezidențiale din SUA, schimband dramatic cursa pentru…

- Semințele reacției președintelui american Joe Biden la criza de incredere a Partidului Democrat in ceea ce privește candidatura sa pentru un al doilea mandat au fost plantate cu ani in urma, cand a luat in calcul sa intre prima data in cursa pentru Casa Alba impotriva lui Donald Trump.

- Joe Biden a anuntat duminica, intr-o scrisoare publicata pe retelele sociale, ca nu va mai candida pentru realegerea in functia de presedinte al Statelor Unite la alegerile din noiembrie si a sustinut-o pe vicepresedinta Kamala Harris sa candideze in locul sau. Liderii europeni s-au grabit sa reactioneze…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a publicat duminica cateva inimioare in semn de sprijin pentru sotul ei, presedintele Joe Biden, dupa ce acesta a anuntat ca se retrage din cursa pentru Casa Alba.

- Profesorul Eliot Sorel, un expert de renume mondial in sanatate publica și psihiatrie, a facut un apel public cutremurator, cerandu-i președintelui actual al SUA, Joe Biden, sa se retraga din cursa pentru un nou mandat. Dezvaluirile incendiare ale profesorului Sorel au declanșat un val de reacții și…

- UPDATE 6:50 - Biden: Acordul G7 ii arata lui Putin ca nu "dam inapoi"Acordul convenit joi la summitul G7 privind utilizarea activelor rusesti pentru a ajuta Kievul ii arata presedintelui rus Vladimir Putin ca "nu dam inapoi", a declarat presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.Aceasta decizie…

- Joe Biden va lucra cu liderii francezi, indiferent cine sunt acestia, afirma Casa Alba, potrivit news.roPresedintele american Joe Biden va colabora cu liderii alesi in mod democratic in Franta, indiferent cine sunt acestia, a declarat marti purtatorul de cuvant al Casei Albe, John

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost gasit vinovat de un tribunal penal federal de detinere ilegala de arma de foc in 2018, pe fondul dependentei de droguri, relateaza AFP, citata de Agerpres. Anuntul verdictului intervine in plina campanie a presedintelui american pentru realegerea…