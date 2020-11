Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidentiale din R. Moldova (primul tur la 1 noiembrie, al doilea la 15 noiembrie 2020) nu se vad de la Bucuresti. Niciodata, probabil, tacerea nu a fost atat de ampla pe acest subiect, scrie Dan Dungaciu intr-o analiza pentru Adevarul.ro.

- Directorul comunitatii nationale de informatii a SUA, John Ratcliffe, a acuzat miercuri seara Rusia si Iranul ca au pus mana pe datele anumitor alegatori americani si au intreprins actiuni pentru a-i influenta, in perspectiva alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau va decide astazi daca va pleca spre Sfantu-Gheorghe pentru a susține meciurile din etapele 8 și 9 ale Ligii Zimbrilor, cu CSU din Suceava (sambata, ora 11.00), respectiv Potaissa Turda (duminica, ora 19.15). Totul depinde de rezultatele testarilor anti-Covid-19…

- Alegerile de duminica au adus o serie de rezultate neașteptate la nivel local. Astfel, dupa ce – din cate par sa arate lucrurile – social-democratul Oprișan a pierdut șefia Consiliului Județean Vrancea, dupa aproape 20 de ani, in doua dintre marile orașe ale Romaniei cursa electorala a adus schimbari…

- Doi oameni ai legii au fost impușcați aseara in timpul unor proteste violente in orașul american Louisville. Asta dupa ce un juriu a decis ca mai mulți polițiști, care au impușcat mortal o femeie de culoare, sa nu fie puși sub acuzare.

- Turcia si-a exprimat duminica nemultumirea dupa publicarea unei inregistrari video devenite virale in care candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden il critica pe presedintele Recep Tayyip Erdogan si face apel la sustinerea opozantilor sai, relateaza AFP potrivit Agerpres. Biden a facut aceste afirmatii…

- Incurcate se anunta caile electorale pe care trebuie sa le strabata viitorul primar de Piatra Neamt. Dupa anuntarea candidaturilor si sedimentarea, macar partiala, a impresiilor in spatiul public, o poza a momentului a sanselor doritorilor arata extrem de complicat. Insa oricum ai intoarce fotografia…