- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintele Donald Trump, transmite AFP. In…

- Donald Trump pare ca nu va ceda ușor in fața lui Joe Biden. Republicanul spune ca decizia privind cine trebuie sa fie președintele Statelor Unite se afla in mana Curții Supreme a SUA. „CAȘTIG ușor președinția Statelor Unite cu votul legal. Observatorilor nu li s-a permis, in niciun fel sau forma, sa-și…

- Donald Trump pare ca nu va ceda ușor in fața lui Joe Biden. Republicanul spune ca decizia privind cine trebuie sa fie președintele Statelor Unite se afla in mana Curții Supreme a SUA.Citeste si: Klaus Iohannis, despre intrarea Romaniei in lockdown dupa alegeri: 'Masurile sunt destul de ferme'…

- Ca sa fie ales președinte ale Americii, Joe Biden iși poate permite sa piarda Georgia și Pennsylvania (in ambele state se mai numara), insa trebuie sa caștige Arizona, Nevada, Wisconsin și Michigan. Ultimele doua state se apropie de finalul contorizarii voturilor, iar Biden are un avantaj greu de remontat…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Donald Trump nu este singurul republican amenintat in alegerile americane de la 3 noiembrie, iar Partidul Republican - creditat cu scoruri proaste in sondaje - lupta sa salveze mandatele senatorilor republicani si sa-si pastreze majoritatea in Camera superioara a Congresului, relateaza AFP, potrivit…

- Senatorul democrat Kamala Harris, candidat la vicepreședinția Statelor Unite, a considerat luni „iresponsabil” faptul ca a început, în plina pandemie, procesul de confirmare a judecatorului Amy Coney Barrett, numita de Donald Trump la Curtea Suprema, potrivit AFP.Observând…

- Presedintele american Donald Trump si-a avertizat colegii din Partidul Republican, la conventia care a inceput luni seara, unde a fost nominalizat oficial candidat pentru Casa Alba, ca democratii ar putea fura alegerile din luna noiembrie, relateaza BBC.